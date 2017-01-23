Εκδήλωση Δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών: «Τραμπ, brexit και συστημικά ΜΜΕ»

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/01 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.45 ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΗ ΟΡΘΗ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
“ΤΡΑΜΠ, BREXIT ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΜΜΕ”
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/01 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.45 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 59 ΣΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΟΦΟ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ : ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ PATRIA
ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΣΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ : ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΏΡΑ.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ : ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
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One comment
ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΠΟΛΛΟΥς ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΟΥς ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ……..
ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΞΑΜΕ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ……