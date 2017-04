Επιστημονικό Συνέδριο για τον καθηγητή Χρήστο Γιανναρά στο Πανεπιστήμιο του Cambridge

Διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου του Cambridge σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Winchester επιστημονικό συνέδριο με θέμα “Polis, Ontology, Ecclesial Event: Engaging with Christos Yannaras’ Thought.”

Το συνέδριο θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 στο αμφιθέατρο Eastwood του Γραφείου Μεταδιδακτορικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου του Cambridge (16 Mill Lane, Cambridge, CB2 1RX).

Στο συνέδριο θα μιλήσει ο ομ. καθ. Χρήστος Γιανναράς* και ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Nottingham John Milbank, ενώ θα παρουσιάσουν τις ερευνητικές εργασίες τους στους τομείς της φιλοσοφίας, της θεολογίας και των πολιτικών επιστημών καθηγητές και ερευνητές από δεκαεπτά πανεπιστήμια: Dr Andreas Andreopoulos—University of Winchester / Dr Deborah Casewell—Liverpool Hope University / Jonathan Cole—Charles Sturt University (CSU), Canberra, Australia / Dr Natalie Depraz—Université de Rouen / Dr Brandon Gallaher—University of Exeter / Angelos Gounopoulos—Aristotle University of Thessaloniki / Dr Evaggelia Grigoropoulou—Durham University / Pui Him Ip—University of Cambridge / Dr Daniel Isai—“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi / Nikos Koroneos—KU Leuven / Dimitrios Koukourdinos—University of Winchester / Dr Marcello La Matina—University of Macerata / Dr Sotiris Mitralexis—University of Cambridge & City University of Istanbul / Dr Elena Paris—University of Bucharest / Dr Dionysios Skliris—Université Paris IV-Sorbonne & University of Athens / Pavlo Smytsnyuk—University of Oxford / Dr Paul Tyson— University of Queensland, Brisbane, Australia / Tikhon Vasilyev—University of Oxford.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ. Από την περιγραφή του συνεδρίου:

Professor Christos Yannaras (born 1935 in Athens, Greece) has been proclaimed “one of the most significant Christian philosophers in Europe” (Rowan Williams), “without doubt the most important living Greek Orthodox theologian” (Andrew Louth), “contemporary Greece’s greatest thinker” (Olivier Clément). However, until recently the English-speaking scholar did not have first-hand access to the main bulk of his work: in spite of the relatively early English translation of his The Freedom of Morality (1984), most of his books appeared in English fairly recently—such as Person and Eros (2007), Orthodoxy and the West (2006), Relational Ontology (2011) or The Schism in Philosophy (2015). In this conference, the papers that will be presented shall examine numerous aspects of Yannaras’ contributions to philosophy, theology and political science, based on his relational ontology of the person.

*Ο Χρήστος Γιανναράς είναι ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, μετά από διδασκαλία φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, 1979-1982, στα Πανεπιστήμια της Γενεύης και της Λωζάννης, 1977-1979, και σε δύο Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στο Παρίσι, 1971-1973. Είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις 16 Ιουνίου 2013 η Εταιρεία Φιλοσόφων Βόρειας Ιταλίας απένειμε στο βιβλίο του Ontologia della relagione το διεθνές βραβείο φιλοσοφικού βιβλίου της χρονιάς (Premio Internazionale di Filosofia). Βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε δεκατρείς γλώσσες, ενώ για το έργο του έχει εκπονηθεί σειρά διδακτορικών διατριβών.

Οι εργασίες του συνεδρίου προβλέπεται να εκδοθούν σε τόμο από διεθνή ακαδημαϊκό εκδοτικό οίκο εντός του 2018.

