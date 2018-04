Το συνταγματικό όνομα των Σκοπιανών και η διεθνής νομιμότητα

Γράφει ο Θαλής Δ. Μυλωνάς*

Όπως είναι γνωστό, οι Σκοπιανοί εντελώς αυθαίρετα και παράνομα, έδωσαν στη χώρα τους με Συνταγματική πρόβλεψη το Ελληνικό όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας και ονόμασαν τους εαυτούς τους Μακεδόνες, πλην όμως η ονομασία τους αυτή δεν είναι νόμιμη και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Διεθνή Κοινότητα, γιατί δεν έχουν κανένα ιστορικό αρχαιολογικό, γεωγραφικό και νομικό δικαίωμα. Ως εκ τούτου ο αυτοπροδιορισμός [self define] του ονόματος της χώρας τους ,ως Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι null and void δηλ. άκυρος και ανίσχυρος, γιατί α] Έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της Ισότητας και τις αρχές της Δικαιοσύνης ,που αποτελούν εθιμικό δίκαιο, σε σχέση με την συνορεύουσα με αυτήν Ελλάδα, η οποία έχει συγκριτικά πολλαπλάσια δικαιώματα έναντι της Fyrom γιατί κατέχει το 70% του εδάφους της ιστορικής Μακεδονίας, στη οποίαν κατοικούν 2.650.000 Έλληνες Μακεδόνες, ενώ οι Σκοπιανοί, κατέχουν το 17% του εδάφους της ιστορικής Μακεδονίας οι κάτοικοι της οποίας ήταν ανέκαθεν κατά πλειοψηφία Έλληνες, πλην όμως αφελληνίστηκαν βίαια από το κομμουνιστικό καθεστώς, οι Βούλγαροι που κατέχουν το 11% της Μακεδονίας και οι Αλβανοί που κατέχουν το 2%. β] Προσβάλει τα έννομα πολιτιστικά και κληρονομικά αγαθά της Ελλάδος, σύμφωνα με τη διεθνή συνθήκη της Ουνέσκο του 1970, η οποία κυρώθηκε με Νόμο από την Ελλάδα, και η οποία προβλέπει ότι η ιστορία, ο πολιτισμός και οι ηγετικές προσωπικότητες μιας χώρας κτλ. αποτελούν πολιτιστικά αγαθά, τα οποία και προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες, όπως είναι η Ενιαία Ευρωπαϊκή πράξη, η συμφωνία του Άμστερντάμ, οι Γεν. Αρχές του δικαίου, που αποδέχονται όλα τα πολιτισμένα έθνη του κόσμου και γενικώς το διεθνές εθιμικό και συμβατικό δίκαιο, που εφαρμόζει το Διεθνές Δικαστήριο. γ] Παραβιάζει την Απόφαση-Συμφωνία του Ο.Η.Ε, σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή σαν μέλος του με το προσωρινό όνομα Fyrom, καθώς και την ενδιάμεση συμφωνία της Νέας Υόρκης του 1995, με την οποίαν αποδέχεται την ονομασία Fyrom. δ] Προσπαθεί να καταδολιεύσει τη Διεθνή Νομιμότητα, γιατί με την χρήση του ονόματος Μακεδονία, επιδιώκει να νομιμοποιήσει την παράνομη και εγκληματική συμπεριφορά της, σε βάρος του λαού και της χώρας μας, που άρχισε το 1944 με τον Τίτο , με την επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας μας και με την πάσης φύσεως βοήθεια που παρείχαν στον “δήθεν δημοκρατικό στρατό” και στο “έγκλημα κατά της ανθρωπότητας“, που διέπραξαν με τη διενέργεια του παιδομαζώματος 28000 παιδιών από την Ελλάδα., όπως αποφάνθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας κτλ. πλην όμως η προσπάθεια νομιμοποίησης της παρανομίας τους αυτής, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή , γιατί έρχεται σε αντίθεση με τις Γεν. Αρχές του δικαίου αλλά και με την αρχή, ex turbi causa non oritur action, που ισχύει από την Ρωμαική εποχή, έχει ενσωματωθεί στο Αγγλοσαξονικό δίκαιο και την αποδέχονται όλα τα πολιτισμένα έθνη του κόσμου , που σημαίνει ότι από το άδικο και την παρανομία, δεν μπορεί να πηγάσει το δίκαιο και η δικαιοσύνη, καθώς επίσης τον κανόνα he who wants justice must have clean hands, που εφαρμόζει το Διεθνές Δικαστήριο. ε] Προσπαθεί να νομιμοποιήσει την πλαστογραφία της Ιστορίας μας προκειμένου να σφετεριστεί και να οικειοποιηθεί την Ιστορία, τον πολιτισμό, και τις μεγάλες προσωπικότητες της Ελλάδας, όπως το Φίλιππο και τον Μέγα Αλέξανδρο και ότι αυτά σημαίνουν για τον ανθρώπινο πολιτισμό, ενώ κατ ομολογία των ηγετών τους ,οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες και αποτέλεσαν συστατικό στοιχείο του Ελληνισμού που ήκμασε χίλια χρόνια πριν εμφανιστούν οι Σλάβοι πρόγονοί τους στο Βαλκανικό χώρο, [δήτε δηλώσεις των ηγετών τους, όπως του Κύρω Γκληγκόρωφ, του Δημητρώφ, του Τζαφέρη, του Ζέλεφ, κτλ.] στ] επιδιώκει να νομιμοποιήσει και να αιτιολογήσει την δήθεν αλυτρωτική και στην ουσία επεκτατική της πολιτική σε βάρος της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος, με συνεχή προπαγάνδα, που ασκεί για δεκαετίες ολόκληρες, κατά παράβαση της διεθνούς νομιμότητας ,του Κατ. Χαρτη του Ο.Η,Ε, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι , του Χάρτη των Παρισίων κτλ. ζ] Παραπλανά τη Διεθνή Κοινότητα με τη χρήση του ελληνικού ονόματος Μακεδονία ,που προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις Μακεδνόν και Μάκος, που σημαίνει ,λόγω της χρήσης του ονόματος Μακεδονία από τους Έλληνες για χιλιετηρίδες ότι τους ανήκει, σύμφωνα με τον κανόνα possesio longi temporis ιστορικό γεγονός αδιαμφισβήτητο, το οποίο προσπαθούν να διαγράψουν με την συνεχή και αδιάκοπη προπαγάνδα τους και με τον τρόπο αυτό να σφετεριστούν και να οικειοποιηθούν τον Ελληνο-Μακεδονικό πολιτισμό, ενώ η νόμιμη ονομασία τους θα πρέπει να εξατομικεύει και να απεικονίζει την ταυτότητά τους που είναι Σλάβικη. η] Τέλος οι Σκοπιανοί, για να δικαιολογήσουν την παράνομη συμπεριφορά τους και για να αποφύγουν τις συνέπειες και τις τυχόν κυρώσεις, στις οποίες μπορεί να οδηγηθούν, μετά από κινητοποίηση του διεθνούς μηχανισμού από την Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, λόγω της παραβίασης των διεθνών τους υποχρεώσεων ,επικαλούνται το Συνταγματικό τους όνομα, ισχυριζόμενοι ότι δήθεν καλύπτονται από αυτό, στη παραβίαση των διεθνών τους καθηκόντων και στη διάπραξη όλων των ανωτέρω παράνομων ενεργειών τους, που δυστυχώς αποδέχονται και πολλοί Έλληνες επίσημοι και μη, λόγω αγνοίας η ένεκα εφιαλτικής ροπής, νομιμοποιώντας η παρέχοντες άφεση αμαρτιών, στους Σκοπιανούς που δεν παρέλειψαν ούτε μία ημέρα από του να μας δημιουργούν προβλήματα και να διεκδικούν τη Μακεδονία μας μέχρι του Ολύμπου. ..Κατόπιν των ανωτέρω επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά και ελπίζω να γίνω αντιληπτός ότι, τα Διεθνή Δικαστήρια με αλλεπάλληλες Αποφάσεις τους έχουν αποφανθεί ότι, καμιά χώρα δεν μπορεί να επικαλείται το Σύνταγμά της, για να αποφύγει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και κατ΄ επέκταση τις κυρώσεις που προέρχονται από την παραβίασή τους όπως π.χ. στις υποθέσεις, Alabama claim, Greco-Bulgarian communities, Polis national case Δηλ. με λίγα λόγια το Σύνταγμα των Σκοπιανών, δεν μπορεί να κατισχύει των Διεθνών Συμφωνιών, του Διεθνούς Δικαίου και των Αποφάσεων των Διεθνών Δικαστηρίων . Συνεπώς όσα ισχυρίζονται οι Σκοπιανοί και επαίρονται με τις αλλεπάλληλες αναγνωρίσεις, οι οποίες ως πολιτικές πράξεις, δεν δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις, δεν πρέπει να πτοούν την Κυβέρνηση της χώρας μας, η οποία οφείλει να επαναπροσδιορίσει την πολιτική της, εν όψει του νέου γύρου των διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, πριν είναι πολύ αργά ,γιατί οι καιροί ου μενετοί ..

*Διδάκτορας του Διεθνούς Δικαίου, Δικηγόρος, Συγγραφέας, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων [Με ειδικό Συµβουλευτικό ρόλο στο ECOSOC ταυ Ο.H.E]