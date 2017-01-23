Wednesday 12 March 2025

Αντίβαρο
Αμερική Δύση Εκδηλώσεις Ευρώπη Ραφαήλ Καλυβιώτης

Εκδήλωση Δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών: «Τραμπ, brexit και συστημικά ΜΜΕ»

1

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/01 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.45 ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΗ ΟΡΘΗ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

“ΤΡΑΜΠ, BREXIT ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΜΜΕ”

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/01 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.45 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 59 ΣΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΟΦΟ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  : ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ PATRIA

ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΣΤΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ : ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΏΡΑ.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ : ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

 

1 comment

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 23 January 2017 at 18:50

ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΠΟΛΛΟΥς ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΟΥς ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ……..
ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΞΑΜΕ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ……

Reply

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.